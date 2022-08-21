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Общество
21 августа 2022  19:58

Рустам Минниханов поделился фото с вечерней прогулки с алабаем Акдусом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографиями с вечерней прогулки. 
В подписи он напомнил, что лето уже близится к завершению, и сравнил август с закатом, который и изображен на снимках.

«Кояш баеган вакыт. Җәй дә узып бетеп бара...» — говорится в сообщении, что переводится на русский как «Время захода солнца. Проходит и лето».

 

Фото: Telegram-канал Президента Татарстана

На втором фото на фоне заката домашний любимец Рустама Минниханова — алабай Акдус. Напомним, что его еще щенком руководителю Татарстана подарил экс-Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: Telegram-канал Президента Татарстана

#Рустам Минниханов
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