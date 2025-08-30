Рустам Минниханов подарил участнику фестиваля «Уйнагыз, гармуннар!» гармонь-тальянку

Сегодня в Казани в 40-й раз прошел Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»). Гармонисты из Татарстана и других регионов России, самодеятельные коллективы приняли участие в шествии по случаю Дня республики. Парад гармонистов прошел по улице Баумана и поднялся к площади 1 Мая.

«Здесь собрались 700 гармонистов. Праздник «Уйнагыз, гармуннар!» созвучен с фестивалем фольклорного творчества «Түгәрәк уен», поэтому мы их тоже сюда пригласили. Мы собрали наших соотечественников из разных регионов на одной площадке», – рассказала тележурналист, автор и ведущая телепередачи «Уйнагыз, гармуннар!» Айзиля Батырханова.

У Казанского Кремля гармонистов и самодеятельные фольклорные коллективы поприветствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он подарил молодому участнику парада гармонистов Максату Мустаеву гармонь-тальянку.

Камиля Билалова