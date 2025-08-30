news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 30 августа 2025 16:26

«Замечательно!»: Минниханов показал видео с фестиваля «Уйнагыз, гармуннар!»

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал видео с проходящего в Казани в День республики и День города фестиваля «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»).

«Шәп!» («Замечательно!») – прокомментировал увиденное на площади 1 Мая руководитель республики.

Рустам Минниханов и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пообщались с творческими коллективами, в исполнении которых прозвучали классические мелодии и современные аранжировки, отмечает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подарил музыкальный инструмент одному из юных участников фестиваля, Максату. Максат – учащийся 9-го класса одной из школ в Пермском крае, активный участник различных культурных мероприятий.

«Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!») – это праздничное шествие гармонистов и самодеятельных фольклорных коллективов Татарстана и других регионов России. Впервые фестиваль состоялся в 1985 году, с тех пор он проводится ежегодно.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.

#день республики татарстан #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Камская уха, фестиваль уличных культур, Салават и Элвин Грей: гид по Дню Татарстана

Камская уха, фестиваль уличных культур, Салават и Элвин Грей: гид по Дню Татарстана

29 августа 2025
Камиль Исхаков: «Зачем подбрасывать монету в раскоп, когда у тебя более 2 тысяч находок?»

Камиль Исхаков: «Зачем подбрасывать монету в раскоп, когда у тебя более 2 тысяч находок?»

29 августа 2025