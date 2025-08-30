«Замечательно!»: Минниханов показал видео с фестиваля «Уйнагыз, гармуннар!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал видео с проходящего в Казани в День республики и День города фестиваля «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»).

«Шәп!» («Замечательно!») – прокомментировал увиденное на площади 1 Мая руководитель республики.

Рустам Минниханов и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пообщались с творческими коллективами, в исполнении которых прозвучали классические мелодии и современные аранжировки, отмечает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подарил музыкальный инструмент одному из юных участников фестиваля, Максату. Максат – учащийся 9-го класса одной из школ в Пермском крае, активный участник различных культурных мероприятий.

«Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!») – это праздничное шествие гармонистов и самодеятельных фольклорных коллективов Татарстана и других регионов России. Впервые фестиваль состоялся в 1985 году, с тех пор он проводится ежегодно.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.