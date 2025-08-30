news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 30 августа 2025 18:33

Василь Шайхразиев: Желаю нашему народу с гордостью идти вперед

Василь Шайхразиев: Желаю нашему народу с гордостью идти вперед
Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

Сегодня в Казани в 40-й раз прошел Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»). Участников и гостей фестиваля поприветствовал заместитель Премьер-министра РТ, руководитель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев. Он передал собравшимся слова поздравления от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Здесь собрались более 700 гармонистов из 20 регионов России. Казань ждет вас не только в праздничный день, но всегда. 26–28 августа прошел «Милләт җыены», который собрал наших соотечественников из многих уголков мира. Мы, татары, такой народ. Если дождь – мы говорим, что к счастью. Желаю нашему народу с гордостью идти вперед», – подчеркнул в своем выступлении Василь Шайхразиев.

Вице-премьер РТ также вручил активистам государственные награды и благодарственные письма.

Позднее с участниками фестиваля пообщался Раис Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».

Юлай Низаев

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#день республики татарстан #Василь Шайхразиев
