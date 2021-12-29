Рустам Минниханов подарил ноутбук 15-летней девочке из многодетной семьи

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднюю мечту 15-летней Екатерины из Казани. Руководитель республики, присоединившись к акции «Елка желаний», подарил ей ноутбук.

«Елка, украшенная открытками с мечтами детей, была установлена в холле Государственного Совета РТ, и Рустам Минниханов выбрал три открытки. Двое детей живут в Казани, один ребенок — в Набережных Челнах», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

У Екатерины есть три брата, девочка поделилась, что увлекается рисованием.

По словам Галимовой, Президент Татарстана также исполнит желание 9-летнего Олега, который попросил на Новый год экскурсию по заводу, занимающемуся изготовлением пеноблоков, и воплотил мечту 10-летнего жителя Челнов Камиля, который хотел попробовать себя в роли танкиста.

В этом году Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание тяжелобольной девочки из Ставропольского края, премьер-министр РФ Мишустин организует экскурсию по кондитерской фабрике для мальчика из Орловской области, а Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание мальчика из Челнов, мечтавшего покататься на танке.

Акция проводится с 2018 года и каждый год объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела.