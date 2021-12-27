Минниханов исполнил новогоднее желание мальчика из Челнов, мечтавшего покататься на танке

Фото: Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в федеральной акции «Ёлка желаний». Он исполнил желание 10-летнего Камиля Петрова из Набережных Челнов, который мечтал прокатиться на боевом танке. После экскурсии Президент РТ связался с мальчиком по видеосвязи.

Он поинтересовался у него, как все прошло, понравилось ли кататься на танке, и поблагодарил коллектив Казанского танкового училища, который смог организовать экскурсию.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«Камиль, ты молодец, я бы так не смог. Я всегда, когда езжу на танке, надеваю специальные очки. Успехов тебе. Я очень рад и благодарен коллективу училища», — сказал Рустам Минниханов.

Камиль посетил танковый полигон недалеко от Казани, где ему показали модернизированный танк Т-80 БВ. Мальчик смог посидеть в командирском кресле и прокатиться на боевой машине.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«Когда я вырасту, я хочу стать танкистом или конструктором. Я очень люблю танки. Когда мне мама рассказала, что Президент Татарстана исполнит мое желание, я очень обрадовался», — поделился эмоциями мальчик.

По его словам, раньше он видел только те танки, которые стоят в роли экспонатов в парке Победы, тот, который ему показали на полигоне, он оценил на пять звезд.

Камиль живёт в Набережных Челнах и приехал вместе со своим младшим братом Азаматом. Их вместе пустили в танк, юные гости даже увидели, как стреляет боевая машина. По окончании экскурсии Камилю подарили танковый шлемофон.

«Покататься на танке — это была его мечта. Когда мы приходим в парк Победы в Набережных Челнах, всегда идём к танкам. Камиль нам всегда рассказывает какие-то факты, я думала, что это его воображение, а потом выяснили, что это все реальная информация. Он сам это все изучает, и ему очень это нравится», — сообщила бабушка мальчика Земфира Латипова.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Она добавила, что когда ей позвонили и сказали, что Рустам Минниханов снял с елки желание Камиля, она не поверила своим ушам и была в восторге.

Напомним, акцию «Ёлка желаний» была запущена Президентом России Владимиром Путиным несколько лет назад.