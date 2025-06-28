Рустам Минниханов подарил Конгрессу татар Кировской области микроавтобус «Газель»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На XV Всероссийском сельском Сабантуе в Вятских Полянах Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подарил микроавтобус «Газель» областной общественной организации «Конгресс татар Кировской области».

«Спасибо за прекрасный подарок. Мы найдем, где его применить», – сказал руководитель организации, принимая ключи от автомобиля.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также за значительный вклад в укрепление мира и согласия между народами, сохранение и развитие татарской культуры, активную общественную деятельность медалью «100 лет образования ТАССР» были награждены председатель областной общественной организации «Конгресс татар Кировской области» Равиль Нургалиев, член исполкома Разиль Нурмухаметов и глава Малмыжского муниципального района Эдуард Симонов.

Звание заслуженного работника культуры Татарстана присвоено заместителю председателя областной общественной организации «Конгресс татар Кировской области» Шамсии Халимовой.

Во Всероссийском сельском Сабантуе приняли участие 26 тысяч гостей из более чем 70 областей России.

Камиля Билалова