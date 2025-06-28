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Общество 28 июня 2025 17:37

Эльдар Хамитов из Татарстана стал абсолютным батыром Сабантуя в Вятских Полянах

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Эльдар Хамитов из Татарстана стал абсолютным батыром Сабантуя в Вятских Полянах
Фото: © «Татар-информ» / Камиля Билалова

На XV Всероссийском сельском Сабантуе, который проходит в городе Вятские Поляны Кировской области, определился абсолютный батыр соревнований. Им стал представитель Татарстана — Эльдар Хамитов.

Победителю в качестве главного приза был вручен автомобиль Lada Granta от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ключи от машины Хамитову передал председатель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Фото: © «Татар-информ» / Камиля Билалова

«Я надеялся победить в Челнах — проиграл. Здесь я не знал, но получилось, слава богу. Победа была нелегкой, но легко она никому не дается, надо выигрывать. Это моя шестая или седьмая машина», — поделился эмоциями абсолютный батыр.

Камиля Билалова

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#сабантуй #кировская область #батыр
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