Рустам Минниханов открыл гимназию в Набережных Челнах

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии новой школы в Набережных Челнах. Гимназия №14 рассчитана на 1124 учащихся, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На входе Рустаму Минниханову доложили о системе доступа в образовательное учреждение. У дверей установлен пункт досмотра. Пропускной режим осуществляется при помощи именных карточек», — отметила собеседница агентства.

«Школа оборудована системой голосового оповещения, которая установлена на пункте допуска и в кабинете директора. Устройство позволяет передавать по громкой связи объявления по всей школе», — добавила Галимова.

Кроме того, Минниханов осмотрел классы, спортивные залы, бассейн, актовый зал и школьную столовую.

Ранее сообщалось, что здание гимназии состоит из четырех блоков, включающих учебные и административные помещения, медицинский кабинет, столовую, библиотеку, гардероб и бассейны. Уже сформированы 38 новых классов, которые будут обучаться здесь.