Рустам Минниханов открыл новый детский сад Набережных Челнах, построенный по нацпроекту

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в Набережных Челнах принял участие в открытии нового детского сада «Лучики», построенного в рамках национального проекта «Демография».

Детский сад на 220 мест расположен по адресу пр. Абдурахмана Абсалямова, 21Б (65-й комплекс). В здании оборудованы музыкальный и спортивный залы, 12 игровых площадок для детей разного возраста и спортивная площадка. Также есть медицинский блок и кабинеты узких медицинских специалистов.

Президент РТ подчеркнул важность наличия мест в группах для самых маленьких: «Самое главное, что выполняется задача по увеличению мест в ясельных группах. Это очень важная работа депутатского корпуса в рамках нацпроекта «Демография».

Он также обратил внимание на масштабы стройки: «Три детских сада, две большие школы — мы столько никогда в Челнах не строили, и это востребовано. Наши дети — это наше будущее республики, города, страны. Чтобы они были конкурентоспособными, мы должны создать все условия, чтобы у них было и образование, и воспитание, и спортивные, и культурные возможности — в Набережных Челнах эта работа ведется системно».

В детском саду сформированы 12 групп (по 6 групп для детей ясельного возраста до 3 лет и для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет). Дети могут посещать русские и татарские группы, также планируется открыть группу с английской языковой средой и развивать концепцию полилингвальной модели образования.

В этом году в Набережных Челнах всего будет построено 3 дошкольных учреждения. Еще два — это детский сад №85 «Карусель» в жилом районе «Притяжение», №130 «Калейдоскоп» — в 34-м микрорайоне жилого района «Прибрежный». Строительство новых объектов ведется в рамках нацпроекта «Демография».

Национальный проект «Демография» включает в себя 5 федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».