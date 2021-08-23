Минниханов откроет детский сад и новую гимназию в Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов на следующей неделе с рабочей поездкой посетит Набережные Челны, где поучаствует в открытии нового детского сада и гимназии. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

«На этой неделе Президент Татарстана посетит Набережные Челны с рабочим визитом. Ожидается, что Рустам Минниханов поучаствует в открытии детского сада, построенного по Национальному проекту „Демография“. Он рассчитан на 220 мест, 120 из которых для детей от нуля до трех лет и 100 для детей от трех до семи лет», — отметила Галимова.

В новом детском саду сформировано уже 12 групп. В учреждении есть спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский блок, кабинет узких специалистов, игровые площадки и многое другое.

Также Рустам Минниханов поучаствует в открытии новой гимназии в городе, построенной по современным стандартам, добавила руководитель пресс-службы Президента Татарстана.

«В преддверии нового учебного года в Набережных Челнах открывается новая гимназия, где уже сформировано 38 новых классов. Президент осмотрит учебный корпус и поучаствует в торжественном открытии», — сообщила Галимова.

Здание школы состоит из четырех блоков, в которые вошли учебный и административный блоки, медицинский кабинет, столовая, библиотека, гардероб и несколько видов бассейнов.