Рустам Минниханов осмотрел новый медицинский комплекс в Казани

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новый медицинский центр Millenium clinic в Казани. Объект, рассчитанный на 300 коек, был возведен за счет инвестиционных программ групп компаний, рассказали в Минздраве республики.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, руководитель республики посетил приемно-диагностическое отделение, отделения эндоскопии, реабилитации, операционный блок и стационарное отделение. Также ему показали конференц-зал и номерной фонд гостиничного комплекса.

Клиника сможет принимать свыше 150 тысяч пациентов в год. Ожидается, что здесь будет проводиться до 20 тысяч операций.

Казанцы смогут получить здесь различные медуслуги, в том числе диагностику, лечение, профилактику и реабилитацию.

В конце марта проект 18-этажного медицинского комплекса по улице Алексея Козина прошел экспертизу. 22 мая стало известно, что строительство объекта завершено.