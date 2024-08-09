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Общество 9 августа 2024 15:24

Рустам Минниханов осмотрел новый медицинский комплекс в Казани

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Рустам Минниханов осмотрел новый медицинский комплекс в Казани
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новый медицинский центр Millenium clinic в Казани. Объект, рассчитанный на 300 коек, был возведен за счет инвестиционных программ групп компаний, рассказали в Минздраве республики.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, руководитель республики посетил приемно-диагностическое отделение, отделения эндоскопии, реабилитации, операционный блок и стационарное отделение. Также ему показали конференц-зал и номерной фонд гостиничного комплекса.

Клиника сможет принимать свыше 150 тысяч пациентов в год. Ожидается, что здесь будет проводиться до 20 тысяч операций.

Казанцы смогут получить здесь различные медуслуги, в том числе диагностику, лечение, профилактику и реабилитацию.

В конце марта проект 18-этажного медицинского комплекса по улице Алексея Козина прошел экспертизу. 22 мая стало известно, что строительство объекта завершено.

#Рустам Минниханов #медицина
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