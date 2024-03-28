Проект медкомплекса рядом с «Миллениумом» прошел экспертизу

Проект медицинского комплекса «Миллениум», который откроется неподалеку от одноименного моста в Казани, получил положительное заключение экспертизы. Результат проверки проектной документации опубликован в Едином госреестре заключений.

Напомним, что сначала строительство объекта планировалось в парке Горького, однако позже было перенесено на улицу Алексея Козина. Работы на площадке стартовали в 2018 году.

Застройщиком объекта является «Дион медикал групп».