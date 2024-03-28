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Проект медкомплекса рядом с «Миллениумом» прошел экспертизу
Проект медицинского комплекса «Миллениум», который откроется неподалеку от одноименного моста в Казани, получил положительное заключение экспертизы. Результат проверки проектной документации опубликован в Едином госреестре заключений.
Напомним, что сначала строительство объекта планировалось в парке Горького, однако позже было перенесено на улицу Алексея Козина. Работы на площадке стартовали в 2018 году.
Застройщиком объекта является «Дион медикал групп».
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