В Казани завершилось строительство 18-этажного медкомплекса рядом с «Миллениумом»

В Казани завершилось строительство медицинского комплекса на улице Козина, 3. Объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщает Инспекция госстройнадзора РТ.

Проект включает 18-этажное здание медицинского комплекса, а также многоуровневый паркинг площадью более 11 тысяч квадратных метров. Между зданиями есть разрыв, который определен с учетом требований санитарных и противопожарных норм.

Основное здание построено в форме трилистника, элементы которого объединены общим холлом. Главный вход — с южного фасада по улице Козина.

Взрослая поликлиника в здании сможет принимать до 720 пациентов в смену, детская — 170. Также здесь расположены больница на 305 койко-мест, гостиница для сопровождающих и ресторан.

В конце марта, напомним, результат проверки проектной документации по медкомплексу был опубликован в Едином госреестре заключений. Его застройщиком является «Дион медикал групп».

Как сообщал «Татар-информ», сначала строительство объекта планировалось в парке Горького, однако позже было перенесено на улицу Алексея Козина. Работы стартовали в 2018 году.