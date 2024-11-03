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Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с королем Бахрейна
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Бахрейн встретился с королем этой страны Хамадом бен Исой аль-Халифой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Руководитель республики отметил, что участие в 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам весьма полезно для татарстанской делегации, так как РТ выступает в РФ как пилотный регион по этому направлению.
Рустам Минниханов также поблагодарил руководство Бахрейна за участие в саммите БРИКС, который прошел с 22 по 24 октября в Казани. Королевство представлял министр иностранных дел страны Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни.
«Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Москву и Манаму сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем. Наша страна рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», — подчеркнул Раис РТ.
По итогам первого полугодия этого года товарооборот между Бахрейном и Татарстаном вырос на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув уровня в 465 тыс. американских долларов. Стороны согласились, что номенклатура продукции для поставок весьма широка.
«Наша республика, являясь центром взаимодействия России с исламским миром, может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна», — заметил Рустам Минниханов, обращаясь к монарху.
В свою очередь король Бахрейна констатировал, что Раис Татарстана стал главным гостем конференции, чем, несомненно, поднял ее статус. «Всегда рады видеть вас в Бахрейне и готовы поддерживать все наши совместные проекты», — заверил Хамад бен Иса аль-Халифа.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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