Рустам Минниханов назвал Питрау праздником мирового уровня
Праздник кряшенской культуры Питрау в этом году прошел на мировом уровне. Такую высокую оценку мероприятию дал Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии официального открытия.
«Мы проводим много праздников, но у Питрау мировой уровень», – сказал Минниханов.
Он подчеркнул, что организаторы смогли всесторонне осветить культуру и традиции народа.
«Очень красивый праздник. Нам важно сохранить свою культуру, традиции. И здесь мы видим насколько глубоко раскрыта эта тема. Спасибо вам огромное, с праздником!» – заключил лидер республики.
Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» состоялся сегодня в селе Зюри Мамадышского района Татарстана.