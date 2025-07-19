Рустам Минниханов назвал Питрау праздником мирового уровня

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Праздник кряшенской культуры Питрау в этом году прошел на мировом уровне. Такую высокую оценку мероприятию дал Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии официального открытия.

«Мы проводим много праздников, но у Питрау мировой уровень», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что организаторы смогли всесторонне осветить культуру и традиции народа.

«Очень красивый праздник. Нам важно сохранить свою культуру, традиции. И здесь мы видим насколько глубоко раскрыта эта тема. Спасибо вам огромное, с праздником!» – заключил лидер республики.

Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» состоялся сегодня в селе Зюри Мамадышского района Татарстана.