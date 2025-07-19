Рустам Минниханов осмотрел подворья и площадки республиканского Питрау-2025

Площадки, подворья и активности на празднике кряшенской культуры Питрау осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Народные гуляния традиционно проходят на территории села Зюри в Мамадышском районе республики.

По традиции, Раиса Татарстана встретили хлебом-солью перед входом на площадку, а также подарили кепку и полотенце с символикой праздника. На самом майдане его поприветствовали кряшены со всей республики, выстроившись в живой коридор.

Напротив входа на площадку расположился стенд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Здесь можно было увидеть как современное обмундирование солдат, так и музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Рядом же гостей знакомили с той помощью, которую Мамадышский район оказывает бойцам специальной военной операции. Здесь показали маскировочные сети и мобильную баню, аналоги которых отправляют в зону СВО.

Огромную часть всей площадки отдали под фестиваль мастеров народного промысла. Гости праздника могли увидеть произведения ремесленников со всей республики. Особенно здесь выделились поделки из дерева – макеты культурных и исторических зданий Татарстана. Напротив можно было увидеть подворья, на каждом из которых была отдельная сцена и праздничная программа.

После ремесленных стендов расположились огромный фудкорт и множество детских площадок, одной из которых стала небольшая сцена для маленьких зрителей и артистов.

Завершив осмотр, Минниханов отправился к центральной сцене праздника, где артисты показали традиционный пролог. В этом году он был посвящен кряшенскому богатырю и рассказывал о том, что героем может стать каждый – главное любить свою Родину и близких.