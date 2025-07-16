На республиканском Питрау-2025 соберется самый большой хоровод Татарстана
Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» состоится 19 июля в селе Зюри Мамадышского района Татарстана. Подробнее о проведении праздника в этом году рассказали организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе».
На республиканском уровне праздник кряшенской культуры «Питрау» пройдет уже в 27-й раз. С первого года в числе организаторов – действующий начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов. На его глазах росли и развивались участники национального фестиваля и сам праздник.
«Питрау – это наш традиционный праздник. Молодежь спрашивает меня: какая в этом году будет изюминка? Я отвечаю, что в первую очередь это сход кряшен и кряшенских фольклорных ансамблей», – рассказал Спиридонов.
Здесь люди заводят друзей, общаются – ведь в этом и заключается праздник, в единстве, пояснил Спиридонов. Но без «диковинки» праздник не обойдется. Регистрацию на участие в фестивале прошло 49 коллективов из республики и регионов-соседей.
Фестиваль начнет работу в 17 часов – с конных скачек «Чаптар» с профессиональными комментаторами. По опыту прошлых лет, отметил Спиридонов, гостям хватает одного часа, чтобы обойти все площадки, поэтому на 18 часов намечены торжественное открытие и награждение.
«Питрау всегда был завершающим праздником, после него уже не водили хороводы. Здесь у нас будет самый большой хоровод в республике», – сообщила заведующая отделом информационно-методического обеспечения Культурного центра имени Емельянова, член правления Общественной организации кряшен РТ Ирина Муллина.
Концертная часть пройдет на большой сцене «Питрау жыруы», для молодежи будет организована этнодискотека на площадке «Жяшляр жыены». Также пройдет турнир по национальной борьбе корэш.
Юные хранительницы этнической культуры примут участие в конкурсе красоты и таланта «Кряшен чибяре», который проводит Общественная организация кряшен РТ. На празднике выберут не только республиканскую красавицу, но и главную красавицу Мамадышского района – конкурсы будут проходить параллельно. Всего в финал республиканского этапа в этом году прошло шесть участниц.
«С 2003 по 2024 год у нас есть уже 20 титулованных красавиц!» – заметила главный редактор газеты «Туганайлар» Юлия Губина (когда-то и она принимала участие в этом конкурсе). Конкурс считается своеобразной «взлетной полосой» для девушек. На протяжении целого года победительница конкурса красоты будет участвовать во всех праздниках и официальных мероприятиях. Но внимание общественности получает не только финалистка, но и участницы.
«Девушки, которые принимали участие в конкурсе, работают в госансамбле «Бермянчек» и Культурном центре имени Якова Емельянова. Марина Карпова и Алина Давыдова тоже когда-то участвовали в этом конкурсе. В редакции нашей газеты работают девушки-участницы», – объяснила корреспонденту «Татар-информа» Губина.
Участницы покажут мастерство в исполнении народных песен и танцев, поделятся знаниями традиций и истории своего народа – всего им предстоит пройти семь этапов.
«Судьи смотрят не только на красоту. Нужны и талант, и знание кряшенской культуры, истории кряшен и обрядов», – рассказала Губина.
Питрау – один из важных обрядовых праздников кряшен. В глубокой древности праздник был связан с летним солнцестоянием. На Питрау кряшены исполняли специальные календарно-обрядовые, хороводные напевы, которые носили ритуальный характер и были призваны увеличить будущий урожай, «настроить» природу на благоприятные условия для посевов. На праздник приходился последний день вождения хороводов, когда молодежь проводила игрища, разжигала костры и устраивала различные состязания. Окончание праздника знаменовала встреча небесной зарницы.
Республиканские праздники традиционной культуры проходят в целях популяризации и сохранения традиционной национальной культуры коренных народов, проживающих на территории Республики Татарстан, при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Они соответствуют целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».