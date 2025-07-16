На республиканском Питрау-2025 соберется самый большой хоровод Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» состоится 19 июля в селе Зюри Мамадышского района Татарстана. Подробнее о проведении праздника в этом году рассказали организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе».

На республиканском уровне праздник кряшенской культуры «Питрау» пройдет уже в 27-й раз. С первого года в числе организаторов – действующий начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов. На его глазах росли и развивались участники национального фестиваля и сам праздник.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Питрау – это наш традиционный праздник. Молодежь спрашивает меня: какая в этом году будет изюминка? Я отвечаю, что в первую очередь это сход кряшен и кряшенских фольклорных ансамблей», – рассказал Спиридонов.

Здесь люди заводят друзей, общаются – ведь в этом и заключается праздник, в единстве, пояснил Спиридонов. Но без «диковинки» праздник не обойдется. Регистрацию на участие в фестивале прошло 49 коллективов из республики и регионов-соседей.

Фестиваль начнет работу в 17 часов – с конных скачек «Чаптар» с профессиональными комментаторами. По опыту прошлых лет, отметил Спиридонов, гостям хватает одного часа, чтобы обойти все площадки, поэтому на 18 часов намечены торжественное открытие и награждение.

«Питрау всегда был завершающим праздником, после него уже не водили хороводы. Здесь у нас будет самый большой хоровод в республике», – сообщила заведующая отделом информационно-методического обеспечения Культурного центра имени Емельянова, член правления Общественной организации кряшен РТ Ирина Муллина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Концертная часть пройдет на большой сцене «Питрау жыруы», для молодежи будет организована этнодискотека на площадке «Жяшляр жыены». Также пройдет турнир по национальной борьбе корэш.

Юные хранительницы этнической культуры примут участие в конкурсе красоты и таланта «Кряшен чибяре», который проводит Общественная организация кряшен РТ. На празднике выберут не только республиканскую красавицу, но и главную красавицу Мамадышского района – конкурсы будут проходить параллельно. Всего в финал республиканского этапа в этом году прошло шесть участниц.

«С 2003 по 2024 год у нас есть уже 20 титулованных красавиц!» – заметила главный редактор газеты «Туганайлар» Юлия Губина (когда-то и она принимала участие в этом конкурсе). Конкурс считается своеобразной «взлетной полосой» для девушек. На протяжении целого года победительница конкурса красоты будет участвовать во всех праздниках и официальных мероприятиях. Но внимание общественности получает не только финалистка, но и участницы.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Девушки, которые принимали участие в конкурсе, работают в госансамбле «Бермянчек» и Культурном центре имени Якова Емельянова. Марина Карпова и Алина Давыдова тоже когда-то участвовали в этом конкурсе. В редакции нашей газеты работают девушки-участницы», – объяснила корреспонденту «Татар-информа» Губина.

Участницы покажут мастерство в исполнении народных песен и танцев, поделятся знаниями традиций и истории своего народа – всего им предстоит пройти семь этапов.

«Судьи смотрят не только на красоту. Нужны и талант, и знание кряшенской культуры, истории кряшен и обрядов», – рассказала Губина.

Питрау – один из важных обрядовых праздников кряшен. В глубокой древности праздник был связан с летним солнцестоянием. На Питрау кряшены исполняли специальные календарно-обрядовые, хороводные напевы, которые носили ритуальный характер и были призваны увеличить будущий урожай, «настроить» природу на благоприятные условия для посевов. На праздник приходился последний день вождения хороводов, когда молодежь проводила игрища, разжигала костры и устраивала различные состязания. Окончание праздника знаменовала встреча небесной зарницы.

Республиканские праздники традиционной культуры проходят в целях популяризации и сохранения традиционной национальной культуры коренных народов, проживающих на территории Республики Татарстан, при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Они соответствуют целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».