Минниханов поздравил муниципальных работников с предстоящим профессиональным праздником

День местного самоуправления отметят в России 21 апреля. Эту дату обсудили на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Раис республики Рустам Минниханов отметил, что муниципальное сообщество региона сегодня представляет собой большую объединенную команду управленцев, служащих и общественников.

По его словам, в систему местного самоуправления Татарстана входят более 7,5 тысячи депутатов представительных органов, свыше 6,3 тысячи муниципальных служащих, 914 глав муниципальных образований и 522 активиста советов территориального общественного самоуправления.

Также в эту сферу вовлечены работники социальной сферы и ЖКХ, которые на местах решают ключевые вопросы жизнедеятельности.

Минниханов подчеркнул, что местная власть остается самым близким и понятным для жителей уровнем управления. Он поздравил представителей муниципальных образований с профессиональным праздником и отметил, что День местного самоуправления в республике отмечается на торжественном уровне.

Рустам Минниханов поручил руководителям городов и районов организовать мероприятия, посвященные чествованию активистов и работников муниципальной сферы.