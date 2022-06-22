Рустам Минниханов напомнил татарстанцам о Дне памяти и скорби

Президент Татарстана Рустам Минниханов в День памяти и скорби опубликовал ролик с моментами акции «Свеча памяти». В своем телеграм-канале руководитель РТ напомнил о подвиге народа Советского Союза и жертвах войны, обрушившейся на страну утром 22 июня.

«Сегодня очень важная дата для всей нашей многонациональной страны — рано утром 22 июня 1941 года без всякого объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Наши отцы, деды и прадеды отстояли свою Родину. <...> Мы помним. Мы скорбим. Дәһшәтле сугыш еллары һәм аның батырлары мәңгелек хәтердә булсын! (Пусть навсегда останутся в памяти годы Великой Отечественной войны и ее герои)» — говорится в публикации.

В этом году акция «Свеча памяти» пройдет в Татарстане в онлайн-формате. «Зажечь» свечу в память о погибших защитниках Отечестве можно на сайте акции.

Сегодня по всей стране пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к траурной дате. Так, Президент России Владимир Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в 12.15 по мск по всей стране пройдет минута молчания, а вечером телебашни страны включат архитектурную подсветку в память о погибших в годы войны. Казанская телебашня, напомним, окрасится в красный цвет, символизирующий пламя свечи.