Казанская телебашня окрасится красным в память о жертвах Великой Отечественной

Сегодня вечером Казанская телебашня включит архитектурно-художественную подсветку. Красный цвет будет символизировать пламя свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Также на башне появится надпись «День памяти и скорби». К акции присоединятся телевышки и в других городах России. К примеру, в Нижнем Новгороде на башне появится изображение георгиевской ленты.

Сегодня в России пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны — Дню памяти и скорби. Напомним, что в 12.15 по мск по всей стране пройдет минута молчания.

Президент РФ Владимир Путин также примет участие в траурных мероприятиях. Ожидается, что он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.