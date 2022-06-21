22 июня по всей России пройдет акция «Минута молчания»

Завтра в 12.15 по мск по всей стране пройдет минута молчания. В течение 60 секунд в Москве и регионах приостановится вещание ТВ и радио, а также привычная деятельность.

Время акции, приуроченной к Дню памяти и скорби, выбрано неслучайно — именно в 12.15 в 1941 году прозвучало сообщение Правительства Советского Союза о нападении фашистской Германии.

Акция проводится в России уже не впервые — закон о ее учреждении в 2020 году подписал Президент РФ Владимир Путин. Главная цель минуты молчания — почтить память о 26,6 млн погибших в Великой Отечественной войне, сохранить память о ее героях и событиях 1941-1945 годов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России 22 июня примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню памяти и скорби, в том числе возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.