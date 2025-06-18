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Общество 18 июня 2025 17:30

Рустам Минниханов начал работу на ПМЭФ–2025

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Рустам Минниханов начал работу на ПМЭФ–2025
Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов приступил к работе на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Петербургский международный экономический форум. Мероприятия деловой программы проходят в «Экспофоруме» и продлятся до 21 июня. В форуме участвуют 20 тыс. человек из 140 стран.

Татарстан представил стенд, оформленный в стиле национальных украшений, на входе в павильон H. Одним из первых событий форума стал круглый стол о российско-китайском сотрудничестве, на котором выступила глава АИР РТ Талия Минуллина.

Пленарное заседание с участием Президента РФ Владимира Путина состоится 20 июня.

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#ПМЭФ #Рустам Минниханов
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