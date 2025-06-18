Талия Минуллина отметила успешность прямого рейса Казань – Шанхай на ПМЭФ-2025

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге рассказала о сотрудничестве республики с Китаем. Она выступила на круглом столе «Регионы и экономические зоны: новые горизонты российско-китайского сотрудничества».

«В сентябре прошлого года открыли прямой рейс Казань – Шанхай. Он летает три раза в неделю. Битком! И туда, и обратно», – красноречиво заметила Минуллина.

Фото: скриншот презентации главы АИР РТ Талим Минуллиной

Она рассказала, из каких составляющих складывается успешное сотрудничество Татарстана с Китаем. Так, она рекомендовала представителям других регионов организовывать визиты в китайские провинции на уровне глав субъектов. Например, весной этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов ездил в Чунцин (КНР).

«Составляющие успеха Татарстана – это отношения глав государств, дальше спускаемся на уровень регионов, затем муниципалитетов!» – сказала она.

Минуллина сообщила, что на муниципальном уровне с провинциями Поднебесной подписано 18 соглашений, 11 городов Татарстана имеют городов-побратимов в КНР.

Она рекомендовала регионам РФ быть представленными на китайских интернет-ресурсах, поскольку они не используют популярные в России платформы. Татарстан уже заключил контракт с Шанхайской медиагруппой два года назад и работает в этом ключе.

Фото: скриншот презентации главы АИР РТ Талим Минуллиной

Глава АИРа пригласила участников круглого стола в Казань, где в августе этого года пройдет третий форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Если вы хотите представить свои регионы, свои компании, давайте вместе отрабатывать. Мы не собираем деньги, форум бесплатный! Просто хотим создать инфраструктуру, чтобы регионы сближались», – отметила Минуллина.

Она сказала, что Татарстан очень гордится, что Казань принимала у себя в октябре 2024 года Председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума БРИКС.

«Это придает нам определенный вес в глазах Китая. Мы этим очень гордимся. Конечно, эти фотографии для нас исторические. Мы даже в учебники их планируем поместить. Когда мы их показываем, для китайцев это знак качества», – добавила Минуллина.