В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2025

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал сегодня в Санкт-Петербурге, он продлится до 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Свое участие в ПМЭФ подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. В нем также участвует делегация от Татарстана. Ожидается, что ее возглавит Раис республики Рустам Минниханов.

Выставка достижений регионов и инновационных проектов российских компаний – неотъемлемая часть форума. Стенд Татарстана, при оформлении которого вдохновлялись татарскими национальными украшениями, построен на входе в павильон H.

Одним из первых мероприятий деловой программы стал круглый стол «Регионы и экономические зоны: новые горизонты российско-китайского сотрудничества». Об опыте сотрудничества Татарстана с Поднебесной расскажет глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Ожидается, что пленарное заседание пройдет в пятницу, 20 июня. На нем ожидается выступление Президента России Владимира Путина.

Видео: © «Татар-информ» / Динара Прокопьева