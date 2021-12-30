Рустам Минниханов исполнил новогоднюю мечту — юный казанец увидел, как делают пеноблоки

Фото: © Пресс-служба Президента РТ

Под Новый год Олег из Казани загадал желание — побывать на заводе по производству пеноблоков. Его мечту помог реализовать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает руководитель пресс-службы Лилия Галимова.

На экскурсию на одно из крупнейших в Поволжье предприятий крупного панельного домостроения — «Казанский ДСК» 9-летний Олег отправился вместе со своей семьей. В производственных цехах завода он увидел каждый этап производства железобетонных изделий, из которых возводятся дома в Татарстане. Олег получил именную строительную каску, которая станет еще одним аргументом в пользу увлечения строительством.

Фото: © Пресс-служба Президента РТ

В преддверии Нового года Рустам Минниханов присоединился к федеральной благотворительной акции «Елка желаний», которая была установлена в холле Государственного Совета РТ, и уже исполнил несколько новогодних желаний детей из малообеспеченных или многодетных семей. Он подарил ноутбук девочке Екатерине из многодетной казанской семьи, мальчику из Набережных Челнов помог попробовать себя в роли танкиста. А Олег, который увлекается темой строительства, побывал на заводе по производству железобетонных панелей.

Акция «Елка желаний» осуществляется по инициативе Президента России Владимира Путина. Он уже исполнил новогоднее желание школьницы из Ставропольского края, страдающей тяжелым заболеванием. Девочка всегда мечтала посетить балет «Лебединое озеро», а также мечту тяжелобольного мальчика из Бурятии, который хотел побыть пожарным. Семье 14-летнего Марка из Подмосковья Президент России помог решить квартирный вопрос.