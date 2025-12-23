Рустам Минниханов: Если не сможем оставить молодежь на селе, будет очень тяжело

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции с журналистами, посвященной итогам 2025 года, остановился на вопросах создания условий для представителей молодежи на селе и обеспечения их работой.

Из села Вахитово Кукморского района РТ пришло видеообращение к Раису. «В районе сильные хозяйства оказывают поддержку молодым специалистам. В селе Вахитово Кукморского района для молодых специалистов строят дома. Пожалуй, этот опыт надо распространить и в другие районы, регионы», – было сказано в обращении.

«Эта тема очень актуальная, на самом деле. Если у работодателя не будет заинтересованности… Если в селе людей не будут собирать, создавать им условия, обучать, заинтересовывать материально, <…> молодежь будет уезжать. Что нужно, чтобы удержать людей на местах? Построить жилье и дать заработную плату. В деревне жить можно. Но, чтобы жить в деревне, должны быть продукция, деньги, как в хозяйстве села Вахитово», – сказал Рустам Минниханов.

Он привел в качестве примера среднюю заработную плату в районах. «Средняя зарплата в районах – 50 тыс., 55 тыс., где-то – 45 тыс. рублей. Вот подумайте, останется ли молодой человек за 45–50 тыс.? Согласится работать? На сегодняшний день зарплата на Казанском пороховом заводе – 120 тыс. рублей, на Казанском заводе точного машиностроения («Точмаше») – 120–130 тыс. Так что молодой человек из деревни берет и уезжает в город», – пояснил Раис Татарстана.

«Село Вахитово мы приводим в пример... Таких руководителей немного. В Мамадышском районе есть «Продкорпорация», в Атнинском, Сабинском районах есть такие хозяйства. Для Татарстана самая прибыльная продукция – это молоко. Не будешь заниматься молоком – денег у тебя не будет. На земледелии мы не сможем идти вперед. На экспортирование других зерновых культур у нас портов нет. Поэтому нам надо заниматься животноводством. Надо это решать в положительном ключе, получать прибыль и удерживать людей в сельской местности», – заявил Раис РТ.

Рустам Минниханов отметил, что для села есть программы по дорогам, электричеству, воде – всё это реализуется Правительством Татарстана.

«Работодатели, руководители хозяйств должны думать, с кем, каким образом они сделают эту работу. Поэтому можно собрать людей, отправить их стипендиатами учиться… У нас есть агроколледжи – надо наладить с ними связь. Этот пример, этот опыт нам надо распространить. Я с этой мыслью согласен. Если мы не сможем оставить нашу молодежь в селах, будет очень тяжело», – подчеркнул Рустам Минниханов.

