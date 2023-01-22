Рустам Минниханов: Единые игры помогают нам понять друг друга

Фото: пресс-служба Президента РТ

Благодаря проведению Единых Игр Специальной Олимпиады юные спортсмены с особенностями могут испытать свои силы и в полной мере насладиться чувством победы, отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия игр, которая прошла сегодня в «Казань Экспо». Участие в ней также приняли министр спорта России Олег Матыцин и президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

В соревнованиях, которые проходят в столице Татарстана с 21 по 27 января, примут участие более 1,5 тыс. спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Белоруссии и 59 регионов России.

«Единые игры – это особый проект, который помогает нам понять друг друга. Все атлеты смогут попробовать свои силы, ощутить радость победы и в полной мере насладиться эмоциями болельщиков. Всех вас объединяет любовь к жизни и стремление двигаться вперед в своих достижениях. Уверен, в Татарстане вы и ваши близкие будут чувствовать себя уютно и комфортно. Мы сделаем для этого все возможное», – пообещал участникам соревнований Минниханов.

В этом году игры проводятся в непростых условиях, однако Россия, несмотря ни на что, демонстрирует открытость миру, подчеркнул министр спорта. «Я благодарен нашим друзьям из Беларуси за участие в соревнованиях и всем регионам, которые направили свои команды. Это великая миссия – быть вместе и создавать все необходимое для наших детей», – сказал он, выразив надежду, что следующие игры пройдут при большем количестве участников из различных стран.

Ольга Слуцкер обратилась к родителям и семьям и поблагодарила их воспитание детей с особенностями развития интеллекта, сообщает пресс-служба Президента РТ. «Вы своим добром, терпением и верой в своих близких – пример всем нам!», – сказала она.

В своем телеграм-канале Минниханов опубликовал фото со спортсменами татарстанской сборной, в котором пожелал всем участникам игр удачных соревнований и ярких эмоций.

Напомним, Единые Игры Специальной Олимпиады направлены на развитие инклюзивного общества и массовое привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В движении Специальной Олимпиады, которому в этом году исполняется 55 лет, Россия участвует в соревнованиях с 1990 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов встретился со сборной Татарстана Единых игр Специальной Олимпиады.