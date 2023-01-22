Минниханов встретился со сборной Татарстана Единых игр Специальной Олимпиады

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со сборной республики, которая участвует в Единых играх Специальной Олимпиады. Церемония открытия соревнований прошла сегодня в «Казань Экспо». Президент РТ пообщался с ребятами и пожелал им успехов. В составе команды Татарстана – 126 человек, из них 95 спортсменов и 18 тренеров. Атлеты будут участвовать в 15 дисциплинах.

Минниханова сопровождали глава Минспорта Олег Матыцин, президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, мэр Казани Ильсур Метшин и другие. Во встрече также приняли участие тренеры ребят и родители юных спортсменов, поблагодарившие руководство республики за поддержку.

Минниханов отметил, что Единые Игры Специальной Олимпиады – это большое и важное событие, которое нужно проводить ежегодно. «Каждый в нашей стране должен иметь возможность проявить свои таланты и способности, в том числе в спорте. Я заверяю, что все проекты, связанные со Специальными Играми и другие вопросы мы будем рассматривать более внимательно. Такое же поручение мы дадим городам и районам республики. Вам желаю успехов! Наша команда очень серьезная», – приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Слуцкер в свою очередь отметила тесные связи с Татарстаном. «На базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма мы сделали уникальную программу подготовки тренеров и учителей по работе со специальными атлетами. Это очень важно. За два года обучение пройдут более четырех тысяч профессионалов», – сказала она.

Матицин поблагодарил руководство республики и ее столицы за высокий уровень подготовки Единых Игр. «Отдельно хочу поблагодарить родителей, тренеров и педагогов. Вы воспитываете детей с интеллектуальными особенностями, чтобы они чувствовали себя комфортно в этом мире. Желаю вам счастья и побед», – добавил он.

Напомним, Единые игры Специальной Олимпиады проходят с 21 января одновременно по десяти летним и восьми зимним видам спорта. Состязания объединят более 1,5 тыс. спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Белоруссии и 59 регионов России. Ранее Минниханов поручил провести соревнования на высоком уровне.