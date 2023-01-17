«Единые игры Специальной Олимпиады» соберут в Казани более 1,5 тыс. спортсменов

С 21 по 27 января в Казани пройдут «Единые игры Специальной Олимпиады», которые объединят более 1,5 тыс. спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Беларуссии и 59 регионов России. Татарстан представят 95 участников. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Это соревнование нового формата, которые будут проводиться по 10 летним и восьми зимним видам спорта для людей, которые имеют ограничения по здоровью, связанные с интеллектуальными нарушениями. Игры такого масштаба ранее не проводились в нашей стране. Церемония открытия состоится в зале имени Шакирова в KazanExpo. Предусмотрено яркое представление для участников и зрителей. Эти игры позволят нам отработать имеющиеся технологии, понять, как взаимодействовать. Этот опыт уникальный, который станет наследием для всей России», – отметила спикер.

Решение о проведении в Казани «Единых игр Специальной Олимпиады» было принято после отмены «Всемирных игр Специальной Олимпиады», которые должны были состояться еще в 2021 году, но дважды переносились и в итоге не состоялись. Еще тогда в столице Татарстана была подготовлена вся необходимая инфраструктура, добавила вице-премьер.

«Приезд спортсменов и церемония открытия состоится 21 января. До 26 января будут соревновательные дни. Татарстан представят 95 спортсменов. Наши ребята выступят на соревнованиях по легкой атлетике, бадминтону, флорболу, волейболу, лыжных гонках, бегу на снегоступах, дзюдо, теннису, футзалу, плаванию, настольному теннису, фигурному катанию, танцевальному спорту, шорт-треку и горнолыжному спорту», – сообщил заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

По словам президента Специальной Олимпиады в России Ольги Слуцкер, проведение этих игр позволит Татарстану стать одним из флагманов по адаптации и социализации людей с особенностями развития.

«Наш турнир даст возможность Татарстану занять одно из ведущих мест в мире по опыту, анализу и методикам работы и адаптации в обществе людей с особенностями развития интеллекта», – заявила она.

По ее словам, игры станут весомым толчком для развития инклюзивного общества не только в РТ, но и по всей стране.