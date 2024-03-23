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Руслан Юсупов о теракте в «Крокусе»: Это нечеловеческий поступок
Вся Россия скорбит и переживает из-за трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил корреспонденту «Татар-информа» и.о. координатора татарстанского регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов.
«Это нечеловеческий поступок. Это нелюди, ещё и совершившие такое в святой месяц Рамадан, в святой пост христиан», – сказал собеседник информагентства.
Юсупов подчеркнул, что эта трагедия ещё больше объединила россиян. «Все стараются помочь, например, таксисты или студенты, которые стоят в очередях, чтобы сдать кровь. Россияне в такие моменты сближаются, мы становимся сильнее, но это очень большое горе», – отметил он.
Политик выразил соболезнования близким и родным погибших во время теракта в Москве.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. Жертвами происшествия стали более 110 человек.
Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится под контролем Президента России Владимира Путина. В 15.30 глава государства выступил с обращением к гражданам, во время которого он объявил 24 марта днем общенационального траура.
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