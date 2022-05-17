Руслан Шигабутдинов покинул СИБУР

Руслан Шигабутдинов покинул должности члена правления СИБУРа и генерального директора компании «СИБУР-РТ», сообщили «Татар-информу» в компании.

Посты Шигабутдинов покидает по совместной договоренности с руководством СИБУРа. Причина – завершение основного блока организационных изменений в рамках создания объединенной компании.

В компании благодарят Руслана Шигабутдинова «за его опыт, приложенные усилия и значимую роль в интеграции предприятий и подразделений нового периметра в состав компании».

С 18 мая СИБУР-РТ возглавит Юлия Попова – директор СИБУРа по корпоративному управлению.

«Это решение является частью общего плана мероприятий по формированию объединенной компании и связано в том числе с сужением спектра задач СИБУР-РТ, значительная часть которых к настоящему моменту сведена к администрированию акционерного управления предприятиями в Татарстане», – отметили в компании.

В середине апреля стало известно о переименовании головной компании бывшей группы ТАИФа в СИБУР-РТ.

Кроме того, в конце апреля в Татарстане начала работать новая структура СИБУРа, которая централизовала административные функции дочерних компаний, расположенных в республике. В структуру перешли работать профильные сотрудники из ряда организаций: «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16, часть сотрудников — из центра обслуживания бизнеса в Нижнем Новгороде и корпоративного центра холдинга. Кроме того, к ним присоединились коллеги из СИБУР-РТ, при этом за компанией сохранится функция администрирования вопросов, связанных с акционерным управлением производственными активами.

В октябре прошлого года СИБУР и ТАИФ закрыли сделку по объединению активов. Сделка прошла в два этапа. На первом — компании обменялись акциями: за 51% акций ТАИФа его совладельцы получили 15% акций в СИБУРе. На втором — СИБУР разместил на бирже 11 выпусков облигаций на 3,025 млрд долларов с погашением в 2022-2032 годах — бумаги должны быть переданы владельцам ТАИФа. Вместе с ТАИФом СИБУР приобрел акции «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16.

После сделки Руслан Шигабутдинов остался во главе компании «ТАИФ», которая была переименована в СИБУР-РТ и вошел в состав правления холдинга «СИБУР».