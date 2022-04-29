В Татарстане начала работать новая структура СИБУРа

В Татарстане открылась новая структура СИБУРа для централизации административных функций дочерних компаний, расположенных в республике, сообщил «Татар-информу» представитель компании.

Подразделение разместилось на двух площадках: в Казани и Нижнекамске. В структуру перейдут работать профильные сотрудники из ряда организаций: «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16, часть сотрудников — из центра обслуживания бизнеса в Нижнем Новгороде и корпоративного центра холдинга. Кроме того, к ним присоединятся коллеги из «СИБУР-РТ» (бывший «ТАИФ), за компанией при этом сохранится функция администрирования вопросов, связанных с акционерным управлением производственными активами.

Подразделение возьмет на себя 15 функций, такие как экономика и финансы, общекорпоративные сервисы (обеспечение бизнеса), корпоративное управление, маркетинг и продажи, центр клиентского сервиса, юридическая поддержка и многие другие.

«Обособленное структурное подразделение (ОСП) СИБУРа возьмет на себя ряд функций по обеспечению, поддержке производственных предприятий региона. Логика создания такой структуры проста: профильные компетенции концентрируются в одном месте, а централизованные сервисы оказывают услуги эффективнее», — пояснил собеседник агентства.

ОСП будет обслуживать «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и ТГК-16. В будущем возможно масштабирование проекта на другие предприятия холдинга.

В СИБУРе предполагают, что создание подразделения поможет предприятиям Татарстана «осваивать бизнес-культуру СИБУРа», также ожидается переход на единые корпоративные процессы и унификация сервисных подходов.

«Сотрудники ОСП остаются в географическом периметре Татарстана, а значит, сохранятся рабочие места», — добавили в компании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что СИБУР централизует административные функции «дочек» в Татарстане.