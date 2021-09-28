Руслан Шагалеев вновь избран на пост мэра Иннополиса

Сегодня в Иннополисе состоялась первая сессия городского Совета депутатов I созыва, на которой выбрали мэра. Обязанность руководить городом вновь возложили на Руслана Шагалеева. Впервые выборы мэра были организованы в новом формате: его избрали депутаты Совета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе города Иннополиса.

Городской Совет депутатов принял участие в голосовании в полном составе. Все семь депутатов проголосовали за Руслана Шагалеева единогласно. С сегодняшнего дня Шагалеев официально вступает в должность мэра города Иннополис.

«Иннополис быстро развивается и растет, вместе с этим меняются и механики управления городом. В этом году у нас впервые был создан городской Совет депутатов. Это совпало с новым этапом масштабной застройки Иннополиса. В ближайшие пару лет город в разы вырастет по количеству жителей и инфраструктурных объектов. И мы будем готовы к этому с точки зрения городского менеджмента. Совет депутатов, избранный жителями Иннополиса, позволит оперативнее решать вопросы города», — прокомментировал произошедшее событие Руслан Шагалеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Иннополисе с 17 по 19 сентября впервые состоялись выборы Совета депутатов. Жители, имеющие постоянную регистрацию на территории города, выбрали семь человек в Совет муниципального образования «город Иннополис». В число депутатов вошел и Руслан Шагалеев. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 24 Закона о местном самоуправлении в Республике Татарстан №45-ЗРТ в муниципальном образовании «город Иннополис» мэр города Иннополис избирается Советом муниципального образования «город Иннополис» из своего состава на первой сессии.

Руслан Шагалеев родился 3 апреля 1980 года. В 2003 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет (автоматизированные системы обработки информации и управления,

инженер). В 2021-м — Московскую школу управления «Сколково», Master in Public Strategy.

До 2015 года прошел трудовой путь от слесаря КИПа автоматики — филиала АНК «БАШНЕФТЬ» до директора по региональному развитию компании ООО «Скартел» (Yota). С 2015 по 2016 год трудился на посту заместителя руководителя исполнительного комитета города Иннополис. С 2016-го стал мэром и руководителем исполкома Иннополиса. 25 сентября 2021 года Шагалеев в соответствии с законодательством досрочно сложил полномочия по собственному желанию.