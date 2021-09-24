Руслан Шагалеев вновь будет претендовать на пост мэра Иннополиса

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, досрочно сложивший полномочия по собственному желанию, вновь будет претендовать на этот пост. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

«Действительно, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев досрочно сложил полномочия, что связано с требованиями законодательства и необходимостью формирования в городе Иннополис совета муниципального образования и предстоящим переизбранием мэра», — отметил вице-премьер.

С завтрашнего дня городом будет временно руководить и.о. главы исполкома города Иннополис Ильдар Хуззятов.

По словам собеседника агентства, ранее полномочия представительного органа города осуществлялись сходом граждан, и мэра выбирали жители Иннополиса. В связи с увеличением числа жителей города, имеющих постоянную регистрацию и обладающих избирательным правом и в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в Иннополисе сформирован Совет муниципального образования «город Иннополис», в который входят семь депутатов.

«В ближайшее время состоится первая сессия совета, на которой будет избран мэр Иннополиса. Руслан Шагалеев будет одним из кандидатов на этот пост», — отметил Шайхутдинов.

«Официально полномочия будут сложены завтра в соответствии с законодательством», — подчеркнули в пресс-службе Иннополиса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Иннополиса Руслан Шагалеев покинул пост по собственному желанию. «Моя отставка принимается. Спасибо большое вам за работу», — сказал Шагалеев.