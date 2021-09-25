Руслан Шагалеев: «Иннополис от других городов отличает скорость обратной связи»

Накануне стало известно, что мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сложил свои полномочия. В беседе с ИА «Татар-информ» градоначальник поделился дальнейшими планами, а также рассказал о достижениях, которые были реализованы в городе за пятилетний срок службы.

«С 17 по 19 сентября в Иннополисе впервые состоялись выборы совета депутатов, где жители выбрали 7 человек — и меня в их числе. Раньше в Иннополисе решения принимались сходом граждан. Теперь количество жителей, обладающих избирательным правом, превысило 300 человек и в соответствии с Законом РФ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ город обязан сформировать представительный орган — совет депутатов. В понедельник, 27 сентября, состоится организационное собрание депутатов, на котором определят дату первой сессии совета депутатов. Новый мэр будет избран на первой сессии совета депутатов. Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Иннополис», — рассказал Руслан Шагалеев.

По его словам, Иннополис от других городов отличает способ взаимодействия с жителями и скорость обратной связи.

«Мэрия работает как сервисная компания. У нас есть консьерж-сервис, который отвечает за решение бытовых вопросов жителей и коммуникацию в городе. За 2021-й консьерж-сервис обработал более 70 тыс. обращений, а средняя скорость ответа на запрос жителей в „Телеграме“ — 5 минут», — рассказал о работе собеседник агентства.

Еще одним достижением является то, что город стал тестовой площадкой для технологий беспилотного транспорта — сегодня в городе курсирует восемь беспилотных такси.

«И сейчас мы выходим на новый уровень в этой сфере — на днях на заседании Госсовета Республики Татарстан одобрили запуск экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников в Иннополисе. После реализации инициативы Иннополис станет первым городом в России и Европе без правовых ограничений для беспилотного автомобиля. Проще говоря, это позволит пассажирам пользоваться такси, где, кроме них, никого не будет», — отметил Шагалеев.

По его словам, сейчас в Иннополисе ежедневно находится более 5 тыс. человек, заселена вся жилая инфраструктура.

«Три года подряд Иннополис признается лучшим городом по качеству городской среды среди малых городов России. Построена вся необходимая социальная инфраструктура. Только за последние несколько лет мы построили школу, детский сад, детскую поликлинику, городское пространство ArtSpace, скейт-площадку, технопарк им. Лобачевского, парк, ярмарочную площадь, детскую и воркаут площадки, ЖК „Зион“, два жилых квартала арендного фонда города. Что касается нашей экономической эффективности, налоговые поступления выросли в 4,5 раза, а количество рабочих мест в 2,5 раза. Средняя зарплата — 86 480 рублей в месяц по жителям города, 129 300 рублей в месяц по сотрудникам компаний в ОЭЗ „Иннополис“», — подытожил Шагалеев.