Рушан Мингазов: «Раис РТ правильно отметил, что нужно усилить работу с молодежью»

Рустам Минниханов в послании к Госсовету РТ справедливо обозначил важность активной работы с молодежью и распространения дополнительных льгот на всех участников боевых действий. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», участник СВО Рушан Мингазов.

«В послании Раиса РТ я подчеркнул для себя необходимость последовательной работы с молодежью. Необходимо усилиться в этом направлении, – сказал он. – Второй момент, который я отметил, что следующий год в республике объявлен годом Защитника Отечества. Это актуальная тема».

Рушан Мингазов отметил необходимость учитывать не только ветеранов СВО, но и всех участников военных действий. «Я попытаюсь провести работу в этом направлении и распространить льготы на всех участников боевых действий. Для меня это очень важно. Разные поколения в различные годы вставали в строй и защищали нашу Родину, и о них нельзя забывать», – подчеркнул он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.