Руководство Татарстана выразило соболезнования родным и близким генерала Нугуманова

Экс-замглавы МВД по РТ, генерал-майор милиции Рафил Нугуманов был образцом профессионализма и человеческой порядочности, специалистом, преданным своему делу. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями его родным и близким, направленной руководством Татарстана.

Напомним, что Нугуманов скончался 2 января в возрасте 74 лет. Накануне состоялись похороны.

Рафил Нугуманов родился 1 июля 1949 года в деревне Салтыганово Апастовского района ТАССР. В 1970 году, отслужив в рядах Советской Армии, поступил в Кировское РОВД Казани. В 1973 году он завершил обучение в Елабужской средне-специальной школе милиции, а в 1981-м — в Казанском отделении Московского филиала академии МВД СССР.

С 1975 по 1981 год занимал разные должности в Управлении уголовного розыска МВД ТАССР, а в следующие восемь лет возглавлял Агрызское РОВД и Альметьевское ГРОВД.

Затем, в 1989-1993 годах, работал замначальника управления уголовного розыска, начальником управления профилактической службы МВД Татарской АССР, возглавлял Чистопольский ГРОВД.

С 1993 года в течение 15 лет занимал должность замминистра внутренних дел по республике — начальника службы милиции общественной безопасности.

В некрологе подчеркивается, что на этом посту Нугуманов внес большой вклад в организацию многоуровневой системы профилактики правонарушений в РТ. Во многом благодаря его усилиям началось возрождение работы общественных пунктов охраны порядка. Кроме того, Нугуманов уделял внимание укреплению службы участковых уполномоченных милиции и занимался решением их социально-бытовых вопросов.

Несколько раз он входил в состав объединенной группировки войск для проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе. За проявленные мужество и отвагу Нугуманов был отмечен орденом Мужества.

Был депутатом Госсовета Татарстана двух созывов — IV и V. Являлся зампредом комитета парламента по законности и правопорядку. Благодаря его опыту в сфере профилактики правонарушений были приняты законы, которые привлекали жителей к обеспечению охраны общественного порядка, организации народных дружин.

В течение трех лет — с 2020 по 2023 год — занимал должность заместителя председателя Общественной палаты РТ.

Награжден множеством высоких наград за плодотворный труд и достижения, удостоен званий «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» и «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

«Р.Г. Нугуманов был образцом профессионализма и человеческой порядочности. Настойчивость в достижении поставленной цели, преданность избранному делу, верность своим идеалам и убеждениям, а также внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности», — говорится в некрологе.

Телеграмму подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие.