Скончался экс-замминистра внутренних дел Татарстана Рафил Нугуманов

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Как стало известно «Татар-информу», сегодня скончался экс-замминистра внутренних дел Татарстана, заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Рафил Нугуманов.

Рафил Нугуманов родился в 1949 году. Получил высшее образование, окончив Казанский филиал МФЮЗО при Академии МВД СССР по специальности «Юрист».

С 1978 по 1982 годы руководил Управлением уголовного розыска по делам несовершеннолетних отдела профилактической службы УУР МВД ТАССР. В период с 1982 по 1989 был начальником Агрызского и Альметьевского РОВД.

В 1989 — 1993 годы — заместитель начальника Управления уголовного розыска, начальник Управления профилактической службы МВД ТАССР, начальник отдела профилактики и организационной работы в Управлении исполнения наказаний МВД ТАССР.

В 1993 — 2009 годы — заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальник милиции общественной безопасности.

В 2009 — 2014 годы — депутат Государственного Совета РТ, работающий на профессиональной постоянной основе. С сентября 2013 года занимал пост Общественного уполномоченного по реализации экономической амнистии в РТ. В 2014-2019 гг. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. В 2020-2023 гг. — заместитель председателя Общественной палаты Татарстана.

Рафил Нугуманов также являлся членом Правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений и Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана.

Рафил Нугуманов – Заслуженный работник органов внутренних дел Российской Федерации, Заслуженный юрист Республики Татарстан. Он награжден орденом Мужества, медалью «В память 1000-летия Казани», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».