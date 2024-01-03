«Яркий след оставил и в республике, и в семье»: Казань простилась с Рафилом Нугумановым

Легендарного генерал-майора, экс-замминистра МВД Татарстана Рафила Нугуманова сегодня проводили в последний путь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие годы своей жизни отдал непростой службе в органах внутренних дел Татарстана»

Концертный зал культурного центра имени Пушкина полностью заполнился еще до официального начала траурной церемонии. Люди стояли даже в проходах – все они пришли проститься с Рафилом Габтрафиковичем Нугумановым.

Здеь собрались близкие, друзья, бывшие и нынешние коллеги, сотрудники МВД, депутаты Госсовета.

Телеграмму супруге Рафила Габтрафиковича Людмиле Николаевне направил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной вашего супруга. Признанный профессионал правоохранительной системы. Многие годы своей жизни Рафил Габтрафикович отдал непростой службе, внес огромный вклад в укрепление и совершенствование работы органов внутренних дел Татарстана, в обеспечение спокойствия и высокой гражданственности», – отметил он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что глубоко скорбит и разделяет боль тяжелой утраты.

Василь Шайхразиев: «Каждый начальник милиции, полиции прекрасно знал, что товарищ генерал всегда будет требовать сполна исполнения всех норм, требований и закона» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев вспомнил, что Нугуманов был начальником милиции Агрызского, Альметьевского районов, служил в центральном аппарате МВД, в 1993 году стал заместителем министра внутренних дел.

«В какие районы он не выезжал, всегда его ждали с трепетом и ответственностью, потому что каждый начальник милиции, полиции прекрасно знал, что товарищ генерал всегда будет требовать сполна исполнения всех норм, требований и закона. Я помню, когда в Набережных Челнах работал, начальник УВД и его заместители всегда докладывали о том, что генерал приезжает, говорили, что очень серьезные задачи стоят, как уедет – придем доложим», – вспомнил Василь Шайхразиев.

«Легендарный руководитель, мощнейший человек, наш друг и учитель»

Министр внутренних дел Татарстана, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин назвал Рафила Нугуманова одним из своих наставников.

Артем Хохорин: «Пройдя долгий путь от районного опера уголовного розыска, возглавив несколько районных отделов милиции, он являлся одним из создателей милиции общественной безопасности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вчера республика, Министерство внутренних дел понесли тяжелейшую утрату, ушел из жизни легендарный руководитель, мощнейший человек, наш друг, наш учитель. Пройдя долгий путь от районного опера уголовного розыска, возглавив несколько районных отделов милиции, он являлся одним из создателей милиции общественной безопасности, фактически единственным на долгие годы ее руководителем. Это мощнейшая структура, которая, к сожалению, на сегодня канула в Лету. Он один вместе со своими боевыми заместителями возглавлял ее, решал сложнейшие задачи. Напомню, что в те времена милиция общественной безопасности была по масштабу больше, чем все современное министерство. Непростые достались времена», – отметил Артем Хохорин.

Артем Хохорин вспомнил Рафила Нугуманова грозным и строгим, объяснил, что должность обязывала. Но, подчеркнул, его коллеги знали, что он честный и добрый человек, который готов был всегда прийти на помощь.

Министр рассказал, что после ухода со службы в МВД, Рафил Габтрафикович стал своим и в Госсовете Татарстана. По словам Артема Хохорина, однажды председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин попросил его посоветовать еще сотрудников, которых можно принять в парламент. Глава МВД ответил, что Рафил Габтрафикович стоит пятерых.

Артем Хохорин добавил, что Рафил Нугуманов долго сражался с болезнью, но она, увы, его догнала.

«Наш друг и учитель ярко вошел в историю республики и министерства внутренних дел Татарстана и навсегда останется в наших сердцах», – добавил Артем Хохорин.

Юрий Камалтынов: «Свою энергию он принес в Государственный совет. Ему не сиделось на месте» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За два дня до Нового года мы встречались, он строил планы»

Заместитель председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов от имени депутатского корпуса и председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина выразил слова соболезнования. Он рассказал, что за два дня до Нового года видлся с Рафилом Нугумановым, тот, по его словам, был как всегда оптимистичен, строил планы на будущий год.

«Но жизнь, к сожалению, распорядилась так, что сегодня здесь мы в последний раз встречаемся с ним, прощаемся, и вспоминаем все лучшее, что он принес в нашу жизнь. Он был прекрасным профессиональным полицейским, прекрасным человеком и депутатом. Свою энергию он принес в Государственный совет. Ему не сиделось на месте, он был разработчиком многих изменений законов по Административному кодексу. Как видимо, его не отпускало милицейское начало, он был одни из инициаторов и разработчиков закона о привлечении граждан к охране общественного порядка. И что самое интересное, ему всегда было важно, как устроена работа с несовершеннолетними», – рассказал Камалтынов.

Телеграмму со словами соболезнования направил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Своими воспоминаниями на гражданской панихиде также поделились Секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов, глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин.

Рамиль Нугуманов: «Как ты дорожил нашей фамилией, так и мы будем защищать честь нашей семьи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будь спокоен за семью, мы тебя не подведем»

От имени родственников выступил брат Рафила Габтрафиковича – полковник полиции Рамиль Нугуманов. Он подчеркнул, что для семьи это очень тяжелый момент. 30 лет назад ушел из жизни их отец, тогда семью возглавил Рафил Габтрафикович. Он переживал и думал о каждом внуке, о каждом внучатом племяннике.

«Он был одним из лучших родителей, оставил после себя достойное поколение. И сын Тимур сегодня достойный руководитель организации, внук – достойная его замена – лейтенант, командир взвода Росгвардии, командир артиллерийского дивизиона, находится в зоне СВО. Спи спокойно, брат. Яркий след ты оставил и республике, и семье. Будь спокоен за семью, мы тебя не подведем. Как ты дорожил нашей фамилией, так и мы будем защищать честь нашей семьи», – подчеркнул Рамиль Нугуманов.

Продолжилось прощание с генералом в мечети Марджани, похоронили легенду татарстанской милиции на Арском кладбище.