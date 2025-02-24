Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Ильгиза Хайруллина

Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие представители руководства РТ выразили соболезнования в связи со смертью заслуженного работника культуры ТАССР, экс-председателя Общественной палаты РТ, бывшего заместителя премьер-министра РТ Ильгиза Хайруллина.

«Высокое чувство долга и преданность делу, упорство в достижении поставленной цели отличали Ильгиза Калимулловича Хайруллина на всех участках, где ему доводилось решать масштабные задачи. Профессионализм, невероятная энергия, верность своим идеалам и убеждениям, патриотизм, а также внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности», – отмечается в некрологе.

Фото: © «Татар-информ»

Государственный и общественный деятель Ильгиз Хайруллин скончался 22 февраля на 86-м году жизни. Прощание с ним проходит сегодня в Культурном центре им. А.С. Пушкина. Похоронят Хайруллина на Арском кладбище.

Ильгиз Хайруллин родился 2 января 1940 года в селе Ямашурма Высокогорского района Татарской АССР. После окончания в 1957 году Арского педагогического училища начал свою трудовую деятельность учителем в Ямашурминской средней школе. Получив в 1964 году диплом Казанского государственного педагогического института, проработал на различных должностях по комсомольской линии и прошел профессиональный путь от инструктора до секретаря Татарского областного комитета ВЛКСМ.

В последующем продолжил работу в Татарском областном комитете КПСС: в 1972 году – инструктор отдела культуры, в 1978 году – заведующий сектором печати, радио и телевидения отдела пропаганды и агитации.

«Активная жизненная позиция, организаторский талант и профессионализм не остались незамеченными. С 1982 года И.К. Хайруллин в течение 10 лет возглавлял Государственный комитет Татарской АССР по телевидению и радиовещанию. Под его руководством в республике был организован переход телевидения на цветной формат, создавались разноплановые теле- и радиопередачи, увеличилось время местного вещания в сетке Центральных телевизионных каналов. Параллельно с 1985 по 1990 год он являлся председателем правления Союза журналистов Республики Татарстан», – говорится в некрологе.

Фото: © «Татар-информ»

В 1992 году Ильгиза Хайруллина назначили заместителем Премьер-министра Республики Татарстан. Вплоть до 2001 года он курировал государственную политику в социальной сфере.

«В непростые годы его усилия были направлены на сохранение и развитие основных направлений деятельности, материально-технической базы учреждений медицины, образования, спорта, культуры, средств массовой информации и так далее. Будучи человеком глубоко неравнодушным к проблемам людей, И.К. Хайруллин принимал активное участие в общественной жизни. В 2006 году был избран первым председателем Общественной палаты Республики Татарстан и многое сделал для ее становления и укрепления основных принципов и направлений работы. В 2011 году вошел в состав Общественной палаты Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

За значительный вклад в формирование деятельности Общественной палаты Республики Татарстан в 2015 году Хайруллин был удостоен премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества.

В числе его наград также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», Знак Почета, медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «В память 1000-летия Казани», почетное звание «Заслуженный работник культуры ТАССР» и др.