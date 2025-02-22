«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин

Сегодня стало известно о кончине бывшего заместителя Премьер-министра Татарстана, экс-председателя Общественной палаты РТ Ильгиза Хайруллина. В январе этого года ему исполнилось 85 лет. «Татар-информ» расспросил коллег по журналистскому цеху о том, каким им запомнился усопший.





«В нашей памяти он останется как отзывчивый и талантливый руководитель»

Ильгиз Калимуллович Хайруллин скончался в Казани на 86-м году жизни. О причинах его смерти не сообщается.

Первым слова соболезнования родным и близким покойного выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Глубоко скорбим в связи с кончиной Ильгиза Калимулловича. Он посвятил свою жизнь служению родной республике и всегда искренне переживал за дело. В нашей памяти он останется как отзывчивый и талантливый руководитель. Желаю семье сил и терпения, чтобы пережить эту огромную потерю», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой татарстанского лидера.

От лица медиасообщества Татарстана соболезнования родным и близким Ильгиза Хайруллина выразил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев:

«22 февраля 2025 года в возрасте 85 лет ушел из жизни известный республиканский деятель Ильгиз Калимуллович Хайруллин, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Мы скорбим об этой утрате и выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги. Заместитель премьер-министра, председатель Общественной палаты, председатель правления Союза журналистов Республики Татарстан – вот не полный список ответственных постов, на которых трудился этот талантливый организатор и сердечный человек, чьи заслуги по праву были высоко оценены правительственными наградами: орден «Знак Почета», «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени».

Ильгиз Хайруллин родился 2 января 1940 года. В 1964 году он окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «Учитель татарского языка, литературы и истории». Отслужив в рядах Советской армии, работал по комсомольской линии - инструктором, завсектором научной молодежи, заместителем заведующего отделом школьной молодежи и пионеров, секретарем Татарского обкома ВЛКСМ.

В 1978-1982 годах заведовал сектором печати, радио и телевидения отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС, в 1982-1992 гг. был председателем Государственного комитета ТАССР по телевидению и радиовещанию. Параллельно, в 1985-1990 гг., возглавлял правление республиканского Союза журналистов.

В 1992 году стал и.о. заместителя, позже - заместителем Премьер-министра РТ, курировал социальный блок вопросов. В 2004-2015 гг. был советником председателя правления банка «Зенит», в 2006-2013 годах возглавлял Общественную палату РТ.

Имел многочисленные награды и знаки отличия - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена «Знак Почета» и «За заслуги перед Республикой Татарстан», почетнле звание «Заслуженный работник культуры ТАССР» ), Почетную грамоту президиума Верховного Совета ТАССР, Почетную грамоту Республики Татарстан.

«Он родной и близкий человек для многих творческих людей нашей республики»

«Татар-информ» попросил поделиться воспоминаниями об Ильгизе Хайруллине тех, кто работал с ним в качестве руководителей республиканских СМИ и хорошо знал его деловые и человеческие качества.

Александр Латышев, главный редактор газеты «Республика Татарстан» в 2004-2023 гг.:

- Очень хорошо помню Ильгиза Калимулловича и без лукавства могу отозваться только добрыми словами. Мы с ним работали непосредственно, он даже какое-то время был нашим руководителем, и я вспоминаю, что это был очень деловой, очень конкретный человек. Человек дела, без всякой натяжки. Если что-то он обещал, о чем-то сказал - обязательно делал. И авторитетом он пользовался совершенно неформальным. К нему было настоящее человеческое уважение - и как к человеку, и как, извините, к мужику, и как к руководителю.

Он понимал специфику нашей работы, что для руководителя очень важно. Потому что разное бывает: номинально поставят начальником, а если он не смыслит ничего в тех делах, которыми руководит, то толку не будет. А Ильгиз Калимуллович был как раз настоящий профессионал с большой буквы, который разбирался в нашем журналистском деле «от и до». Поэтому его советы были настоящими, практическими, а не просто так.

Анвар Маликов, руководитель информагентства «Девон»:

- Педагог не только по образованию, но и на практике при работе с людьми, журналист не только по профессии, но и по широте взглядов, настоящий партийный человек в том самом лучшем, классическом смысле этого слова… Вот первые определения, которые у меня сразу возникли в памяти из опыта общения с Ильгизом Калимулловичем в бытность моей работы руководителем пресс-службы Кабинета министров Татарстана.

Он в правительстве курировал важнейший и беспокойный блок - социально-гуманитарный и прекрасно в нем ориентировался. А время было непростое - перестроечное, с регулярными экономическими кризисами и острой полемикой в обществе. Хайруллин умело разруливал критические ситуации, поддерживал творческую интеллигенцию, генерировал для руководства республики ценные предложения.

Римма Ратникова, депутат Госсовета РТ III-VI созывов, главный редактор газеты «Комсомолец Татарии» («Молодежь Татарстана») в 1989-1998 гг., генеральный директор ИА «Татар-информ» в 1998-2004 гг.:

- Очень горькая весть… Это человек-эпоха! Эпоха трудных 1990-х, когда творческая интеллигенция была лидером нации. А Ильгиз Калимуллович с ними тесно общался, всех знал, поддерживал, направлял. Он родной и близкий человек для многих творческих людей нашей республики. В самые сложные годы он был вице-премьером именно в этой сфере. Это были сутками продолжавшиеся съезды Союза писателей, Союза художников, и наш творческий союз - Союз журналистов не отставал в этом. Дискуссии кипели…

Для меня Ильгиз Калимуллович тоже родной и близкий человек. С его благословения в 1995 году на съезде Союза журналистов меня выбрали председателем. В 1998 году по его предложению я стала генеральным директором информационного агентства «Татар-информ». И Союз журналистов, и «Татар-информ» мы возрождали практически из пепла, и Ильгиз Калимуллович очень сильно поддерживал. Вплоть до: «Чем занимаетесь, как ваши дела?». Отвечаю - «Пишем новый устав». - «А вы зайдите, давайте обсудим». Ну разве дело вице-премьера углубляться в то, каким будет устав, какие там будут пункты? Но он во все углублялся очень дотошно, он глубоко знал сферу, которой руководил, знал кадры - и в нашей журналистской сфере, и в писательской среде, и в композиторской, и с кинематографистами очень плотно работал.

Это был удивительный человек, поэтому для всех нас это большая потеря близкого, родного, очень сведущего, очень глубокого, очень порядочного, справедливого человека. Урыныгыз җәннәттә булсын, хөрмәтле Ильгиз Калимуллович.

Церемония прощания с Ильгизом Хайруллиным состоится в казанском Культурном центре имени А. С. Пушкина в понедельник, 24 февраля. Начало церемонии - в 8:00, в 9:00 начнется митинг-прощание. Похороны И.К. Хайруллина пройдут в тот же день на Арском кладбище.

Фотографии Рамиля Гали / «Татар-информ»