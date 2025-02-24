В Казани прощаются с бывшим заместителем премьер-министра Татарстана Хайруллиным

В Культурном центре имени А. С. Пушкина проходит церемония прощания с заслуженным работником культуры ТАССР, экс-председателем Общественной палаты РТ, бывшим заместителем премьер-министра республики Ильгизом Хайруллиным.

Митинг-прощание начался в 9:00. Похоронят Хайруллина на Арском кладбище.

Раннее свои соболезнования в связи с кончиной бывшего вице-премьера выразили его коллеги, ученики, а также Раис республики Рустам Минниханов. «Желаю семье сил и терпения, чтобы пережить эту огромную потерю», – сказал татарстанский лидер.