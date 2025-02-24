news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 24 февраля 2025 09:00

В Казани прощаются с бывшим заместителем премьер-министра Татарстана Хайруллиным

В Культурном центре имени А. С. Пушкина проходит церемония прощания с заслуженным работником культуры ТАССР, экс-председателем Общественной палаты РТ, бывшим заместителем премьер-министра республики Ильгизом Хайруллиным.

Митинг-прощание начался в 9:00. Похоронят Хайруллина на Арском кладбище.

Раннее свои соболезнования в связи с кончиной бывшего вице-премьера выразили его коллеги, ученики, а также Раис республики Рустам Минниханов. «Желаю семье сил и терпения, чтобы пережить эту огромную потерю», – сказал татарстанский лидер.

читайте также
«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин
«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин
#церемония прощания
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

23 февраля 2025
Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

23 февраля 2025