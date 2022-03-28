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Происшествия
28 марта 2022  09:45
Павел Климчак

Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью экс-замминистра внутренних дел

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25 марта на 60-м году жизни скоропостижно скончался Вазанов Андрей Юрьевич, генерал-майор юстиции, бывший заместитель министра внутренних дел. В связи с этой утратой руководство республики Татарстан выражает соболезнования.

Светлая память о Вазанове Андрее Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах. 

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов, мэр города Казани Ильсур Метшин, Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, Прокурор РТ Илдус Нафиков, Председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов, Советник министра внутренних дел по РТ Венер Салимов.

Гражданская панихида состоится сегодня в 10.00 в Культурном центре им. А.С. Пушкина. Похоронят Андрея Вазанова на Арском кладбище в Казани.

#соболезнования
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