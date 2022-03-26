Стали известны место и время прощания с бывшим замминистра внутренних дел Татарстана

«Министерство внутренних дел по Республике Татарстан с глубоким прискорбием сообщает, что на 60-ом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран МВД по Республике Татарстан генерал-майор юстиции в отставке Андрей Юрьевич Вазанов, ранее занимавший должность заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Гражданская панихида состоится 28 марта в 10.00 в Культурном центре им. А.С. Пушкина. Похоронят Андрея Вазанов на Арском кладбище в Казани.

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Татарстан выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Юрьевича Вазанова.

Андрей Вазанов родился в Чувашии в 1962 году, окончил Казанский государственный университет. В 1984 году поступил на службу следователем Кировского районного исполкома Казани.

С 1999 по 2011 год занимал пост заместителя министра внутренних дел – начальник Главного следственного управления при МВД по Республике Татарстан. Ветеран боевых действий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что умер бывший заместитель министра внутренних дел Татарстана Андрей Вазанов.