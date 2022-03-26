Умер бывший замминистра МВД Татарстана Андрей Вазанов

Сегодня стало известно, что на 60-м году жизни скончался бывший заместитель министра МВД по РТ генерал Андрей Вазанов.

Андрей Вазанов родился 24 июля 1962 года в Чувашии. Выпускник юрфака КГУ.

С 2001 году занимал пост заместителя министра внутренних дел РТ, начальник ГСУ при МВД РТ.

Удостоен множества госнаград: награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» II-степени, «В память 1000-летия Казани», а также Орденом Почета.

Прощание с Андреем Вазановым состоится в понедельник, 28 марта. О времени и месте панихиды будет сообщено дополнительно.