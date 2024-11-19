Руководители «Татмедиа» посетили Брест и раскрыли планы переиздать книгу о Гаврилове

Делегация медиахолдинга «Татмедиа» посетила белорусский город Брест для изучения памятников и исторических арт-объектов Брестского мемориала.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и генеральный директор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров договорились о сотрудничестве в сфере культуры. Также они обсудили ряд мероприятий, посвященных празднованию 125-летия уроженца Пестречинского района РТ — Героя Советского Союза Петра Гаврилова, которое состоится 30 июня 2025 года.

Руководитель белорусского информационного центра Республиканского общественного объединения «Русское общество» Валерий Смирнов в беседе с представителями медиахолдинга сообщил, что в этот день планируется провести торжественные митинги.

Они состоятся сразу в нескольких городах Беларуси и России: в Бресте на могиле Гаврилова, в Казани на месте увековечивания его памяти у мемориальной доски, на малой родине героя, в пестречинской деревне Альвидино, возле памятника ему. Дань памяти герою отдадут и в Краснодаре — возле мемориальной доски в его честь.

Кроме того, по словам Смирнова, планируется организовать совместный мемориальный отряд из молодежи России и Беларуси, сделать совместную вахту.

«У нас тут у Брестской крепости строится республиканский патриотический центр. Молодежь в течение месяца сможет вместе работать у Брестской крепости, обмениваться опытом», — сообщил Валерий Смирнов.

К 125-летию Героя Советского Союза готовится и целый цикл публикаций, также выйдет фильм о работе по увековечиванию памяти Петра Гаврилова. Работа над проектом продолжается уже в течение трех лет.

Со стороны «Татмедиа» Шамиль Садыков пообещал переиздать книгу «Сражается крепость». Выпущенная в мягком переплете в 1975 году работа ни разу не переиздавалась, в библиотеках ее практически не осталось. «Мы с Айдаром Саитгараевичем обсудили сейчас, книгу планируем переиздать», — заверил Садыков.

Пестречинский район Татарстана с белорусским Брестом объединяет защитник Брестской крепости Петр Гаврилов. В пестречинской деревне Альвидино он родился, а в Бресте стал Героем Советского Союза. Там же в соответствии с завещанием его и похоронили.

Майор Петр Гаврилов с 22 июня по 23 июля 1941 года руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. Ему удалось сплотить вокруг себя всех уцелевших бойцов и командиров разных частей и подразделений.

Делегация Татарстана во главе с Айдаром Салимгараевым накануне прибыла в Минск с рабочим визитом для подписания меморандума о сотрудничестве с РУП «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА). Медиаменеджеры посетили агентство БелТА, встретились с представителями татарских диаспор, побывали в Музее истории Великой Отечественной войны, у Брестской крепости.