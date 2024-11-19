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Руководители «Татмедиа» встретились с представителями татарских диаспор в Минске
Делегация из Казани встретилась с татарами Белоруссии — представителями татаро-башкирского культурного наследия «Чишма». Центр науки и культуры в Минске посетили руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и гендиректор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров.
«Татарские диаспоры в Белоруссии насчитывают более 10 тыс. человек. Это большая группа белорусских татар, которые обосновались тут со времен Тохтамыш хана — это более 6-7 веков назад. Также в период Советского Союза сюда заселилось много татар, они создали свои семьи», — поделился с «Татар-информом» Шамиль Садыков.
По словам собеседника агентства, сегодня татары Белоруссии живут активно, у них есть свои деревни, мечети, ежегодно проводят общереспубликанские Сабантуи (проходили в Минске, Гродно, Ивье, Смолевичах), работают воскресные школы, где изучают основы религии, арабский язык, а также татарский язык и историю татар. Издана на белорусском языке книга «История белорусских татар».
«Татары Белоруссии вместе собираются, общаются, проводят чаепития, отмечают совместные праздники. Мы встретились с ними, рассказали о Татарстане и „Татмедиа“, узнали об их интересах. У них есть татароязычный ансамбль. Конгресс татар подарил им баян, сейчас ищут баяниста. В общем, ведут активную национально-культурную жизнь», — заключил Шамиль Садыков.
Делегация Татарстана во главе с Айдаром Салимгараевым накануне прибыла в Минск с рабочим визитом для подписания меморандума о сотрудничестве с РУП «Белорусское телеграфное агентство» (БЕЛТА).
Руководители посетили агентство БЕЛТА, встретились с представителями татарских диаспор. Сегодня планируют побывать в городе Бресте.
Фото и видео предоставлены АО «Татмедиа»
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