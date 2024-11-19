«Татмедиа» и БЕЛТА подписали меморандум о сотрудничестве по обмену информацией

Генеральные директора АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и РУП «Белорусское телеграфное агентство» (БЕЛТА) Ирина Акулович подписали в Минске меморандум о взаимопонимании по обмену информацией. Возглавил делегацию из Татарстана руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Документ регулирует обмен оперативной достоверной информации на русском языке об актуальных событиях внутренней и международной жизни своих республик. Информационные материалы включают в себя новости, фотоснимки и видеоматериалы.

«Белоруссия и Татарстан имеют богатую историю взаимоотношений, особенно в области экономики, промышленности, нефтехимии. В последнее время также наблюдается активное продвижение в области культуры, истории, науки, образования и туризма», — прокомментировал «Татар-информу» гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

В этом активном взаимодействии руководитель медиахолдинга видит заслугу в том числе нового полпреда Республики Татарстан — Ильхама Кашапова, который трудится в этой должности с весны 2024 года.

«Ильхам Миннеханович особенно активизировал работу взаимоотношений наших республик. Много ученых и делегаций из Татарстана ездит в Белоруссию. Не так давно здесь побывали делегации из системы образования и КФУ. На базе Белорусского государственного технологического университета открыли центра Института Каюма Насыри», — поделился Садыков.

Также он напомнил, что Татарстан и Белоруссию связывает общая история. Уроженец деревни Альвидино Пестречинского района, Герой Советского Союза Петр Гаврилов руководил обороной Восточного форта Брестской крепости.

По словам собеседника «Татар-информа», сейчас назрела необходимость наладить отношения в области обмена информацией. Гости из Татарстана намерены ознакомиться с опытом работы государственных медиа Белоруссии.

«Мы хотим посмотреть, изучить схемы работы, интересные моменты, новшества, проекты в области информации — в этом направлении общаемся, смотрим. Обязательно отправим журналистов из Татарстана. На сегодняшний день идет определение планов совместного сотрудничества», — заключил Шамиль Садыков.