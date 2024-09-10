news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Руководителем телекомпании «Луч» в Альметьевске назначена Лариса Крук
Скопировать ссылку
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ
Еще одно кадровое назначение озвучили сегодня на деловом понедельнике в Альметьевске. На должность директора телекомпании «Луч» назначена Лариса Крук. Нового руководителя представил глава района Тимур Нагуманов.
«Поздравляем Ларису Юрьевну и желаем ей успехов в развитии телекомпании, новых творческих идей и достижений!» — пожелал глава района
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Тимур Нагуманов представил своего нового зама по экономике.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400