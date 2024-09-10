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Общество 10 сентября 2024 10:30

Руководителем телекомпании «Луч» в Альметьевске назначена Лариса Крук

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Руководителем телекомпании «Луч» в Альметьевске назначена Лариса Крук
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Еще одно кадровое назначение озвучили сегодня на деловом понедельнике в Альметьевске. На должность директора телекомпании «Луч» назначена Лариса Крук. Нового руководителя представил глава района Тимур Нагуманов.

«Поздравляем Ларису Юрьевну и желаем ей успехов в развитии телекомпании, новых творческих идей и достижений!» — пожелал глава района

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Тимур Нагуманов представил своего нового зама по экономике.

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#альметьевский район
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